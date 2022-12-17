У Загребі на вулицях зібралися тисячі фанатів футболу для святкування "бронзи" на ЧС-2022

Деталі

На відео, які публікують в соцмережах видно Загреб після отримання “бронзи” збірної Хорватії у матчі на Чемпіонаті світу в Катарі. Тисячі вболівальників національної команди вийшли на вулиці хорватської столиці, щоб відсвяткувати успіх своєї збірної.

Нагадаємо

Збірна Марокко, яка стала справжньою сенсацією ЧС, поступилась збірній Хорватії з рахунком 1:2.

Додамо

Сьогодні, у фіналі чемпіонату світу збірна Аргентини зустрінеться зі збірною Франції. Матч пройде на стадіоні “Лусаїл”.