На улицах Загреба собрались тысячи фанатов футбола для празднования "бронзы" на ЧМ-2022

Детали

На видео, публикуемых в соцсетях виден Загреб после получения “бронзы” сборной Хорватии в матче на Чемпионате мира в Катаре. Тысячи болельщиков национальной команды вышли на улицы хорватской столицы, чтобы отпраздновать успех своей сборной.

Напомним

Сборная Марокко, которая стала настоящей сенсацией ЧМ, уступила сборной Хорватии со счетом 1:2.

Добавим

Сегодня, в финале чемпионата мира сборная Аргентины встретится со сборной Франции. Матч пройдет на стадионе “Лусаил”.