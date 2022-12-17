На улицах Загреба собрались тысячи фанатов футбола для празднования "бронзы" на ЧМ-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В столице Хорватии собрались тысячи болельщиков и фанатов футбола, чтобы отпраздновать получение третьего места на проходящем в Катаре Чемпионате мира по футболу, пишет УНН.
Детали
На видео, публикуемых в соцсетях виден Загреб после получения “бронзы” сборной Хорватии в матче на Чемпионате мира в Катаре. Тысячи болельщиков национальной команды вышли на улицы хорватской столицы, чтобы отпраздновать успех своей сборной.
Напомним
Сборная Марокко, которая стала настоящей сенсацией ЧМ, уступила сборной Хорватии со счетом 1:2.
Добавим
Сегодня, в финале чемпионата мира сборная Аргентины встретится со сборной Франции. Матч пройдет на стадионе “Лусаил”.