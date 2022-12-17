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Чемпіонат світу з футболу: збірна Хорватії стала бронзовою призеркою

Чемпіонат світу з футболу: збірна Хорватії стала бронзовою призеркою

Київ • УНН

 • 889905 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. У матчі за третє місце на чемпіонаті світу з футболу у Катарі збірна Хорватія здобула перемогу над збірною Мароко, передає УНН.

Деталі

Збірна Марокко, яка стала справжньою сенсацією ЧС, поступилась збірній Хорватії з рахунком 1:2.

Перший гол у хорватів на 7-й хвилині матчу забив Йошко Гвардіол. За дві хвилини марокканці зрівняли рахунок — відзначився Ашраф Дарі. Проте згодом на 42 хвилині Міслав Оршич знову вивів збірну Хорватії вперед.

Додамо

Завтра, у фіналі чемпіонату світу збірна Аргентини зустрінеться із збірною Франції. Матч пройде на стадіоні "Лусаїл".

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