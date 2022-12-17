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Чемпионат мира по футболу: сборная Хорватии стала бронзовым призером

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. В матче за третье место на чемпионате мира по футболу в Катаре сборная Хорватия одержала победу над сборной Марокко, передает УНН.

Детали

Сборная Марокко, ставшая настоящей сенсацией ЧМ, уступила сборной Хорватии со счетом 1:2.

Первый гол у хорватов на 7-й минуте матча забил Йошко Гвардиол. Через две минуты марокканцы сравняли счет — отличился Ашраф Дари. Однако впоследствии на 42 минуте Мислав Оршич снова вывел сборную Хорватии вперед.

Добавим

Завтра, в финале чемпионата мира сборная Аргентины встретится со сборной Франции. Матч пройдет на стадионе "Лусаил".

Украинские Национальные Новости

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