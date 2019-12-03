У ЮНІСЕФ розповіли, у яких сферах уряд робить недостатньо для жителів Донбасу

"Я думаю, що програм підтримки цих вразливих груп населення (що живуть в зоні конфлікту - ред.), включаючи дітей, ймовірно, недостатньо, і це було згадано раніше: такі речі, як, ви знаєте, видача свідоцтва про народження, пенсій і т.д. Як і раніше існує багато бюрократії, і це може бути спрощено. Люди, люди похилого віку, подорожують з окупованих територій через лінію зіткнення, і вони повинні робити це один раз в місяць. Чому вони не можуть отримувати свої пенсії раз в три або шість місяців або щось в цьому роді?" - запитала вона.

За словами Сільвандер, спростивши такі бюрократичні процедури, можна значно полегшити людям життя.

"Це одна річ. Потім, я думаю, що можлива набагато ширша взаємодія з населенням, яке перебуває близько чи уздовж лінії зіткнення, тому що мало хто з нас має доступ. Уряд може мати доступ, з цього (контрольованого Україною - ред.) боку, звичайно. І було б непогано, якби уряд розглянув конкретні програми для допомоги дітям, яких зачепив конфлікт, що насправді необхідно сьогодні", - відповіла співрозмовниця агентства.

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Вона також розповіла, що була в зоні конфлікту кілька разів. На питання про те, чи помітила вона позитивні зміни, Сільвандер відповіла, що є позитивні моменти, але ситуація все ще залишається гнітючою.

"Це все ще дуже непостійне. Я рада бачити, що в Станиці Луганській був відкритий міст, тому що це означає, що тепер між обома сторонами існує діючий діалог, і це хороший знак. Але це дуже депресивна територія. Ви знаєте, ми працюємо зі всією ситуацією в області водопостачання і санітарії. Я знаю, що, якщо б в повній мірі постраждали водні об'єкти, через тиждень 4 мільйони осіб не мали б води. Це дуже серйозні речі", - відповіла вона.

Нагадаємо, 20 листопада у місті Станиця Луганська в Луганській області відкрили відбудований пішохідний міст.