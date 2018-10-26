У Йорданії автобус зі школярами змило потоком під час зливи: 17 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Йорданії шкільний автобус був змитий потоком під час зливи. В результаті загинули щонайменше 17 осіб, більшість з них — діти, повідомляє УНН з посиланням на BBC.
Всього в автобусі, за попередніми даними, знаходилися 37 школярів і семеро дорослих. Деякі з тих, що вижили знаходяться у важкому стані. Вони їхали на екскурсію в районі Мертвого моря.
Через події король Абдалла скасував свою поїздку в Бахрейн. До пошуково-рятувальної операції приєдналися ізраїльські військові.
У квітні 2018 року під час повені біля Мертвого моря загинули дев’ять ізраїльських підлітків, які брали участь в програмі передармыйської підготовки.
Як повідомляв УНН, щонайменше 19 осіб загинуло і 35 отримали травми в результаті зіткнення двох автобусів в провінції Пенджаб, Пакистан.