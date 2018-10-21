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У результаті зіткнення двох автобусів в Пакистані загинуло 19 осіб

У результаті зіткнення двох автобусів в Пакистані загинуло 19 осіб

Київ • УНН

 • 6947 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Щонайменше 19 осіб загинуло і 35 отримали травми в результаті зіткнення двох автобусів в провінції Пенджаб. Про це повідомляв УНН із посиланням на телеканал Geo TV.

За відомостями телеканалу, рейсовий автобус слідував по маршруту Мултан — Дера-Газі-Хан (два великих населених пункти у провінції Пенджаб — прим. УНН). Транспортний засіб перевозив близько 70 пасажирів. При під’їзді до точки призначення автобус зіткнувся з іншим пасажирським транспортним засобом. Наявність постраждалих в другому автобусі не уточнюється.

На місці НП вже ведеться розслідування, всі постраждалі госпіталізовані.

Як раніше інформував УНН, в тайванському повіті Ілан пасажирський поїзд зійшов із рейок. У результаті 22 людини загинули, принаймні 171 отримали травми різного ступеня тяжкості.

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