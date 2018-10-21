В результате столкновения двух автобусов в Пакистане погибли 19 человек

По сведениям телеканала, рейсовый автобус следовал по маршруту Мултан — Дера-Гази-Хан (два крупных населенных пункта в провинции Пенджаб — прим. УНН). Транспортное средство перевозил около 70 пассажиров. При подъезде к точке назначения автобус столкнулся с другим пассажирским транспортным средством. Наличие пострадавших во втором автобусе не уточняется.

На месте ЧП уже ведется расследование, все пострадавшие госпитализированы.

Как ранее информировал УНН, в тайваньском уезде Илан пассажирский поезд сошел с рельсов. В результате 22 человека погибли, по крайней мере 171 получили травмы различной степени тяжести.