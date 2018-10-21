Кількість жертв сходження поїзда з рейок на Тайвані зросла

За даними агентства, поїзд прямував з Тайбея в Тайдун. З рейок зійшли п'ять з восьми вагонів.



На момент аварії в складі перебували 310 осіб, 80 з них в даний час знаходяться у важкому стані, повідомляє "Анадолу".



Повідомляється, що ще 30-40 пасажирів можуть бути заблоковані в поїзді.



Причини аварії поки не з'ясовані.



До місця аварії направлені пожежні розрахунки і карети швидкої допомоги. Глава адміністрації Тайваню Цай Інвень розпорядилася направити до місця 120 військових.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що в тайванському повіті Ілан пасажирський поїзд зійшов з рейок. В результаті 17 людей загинули, принаймні 126 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.