Кількість жертв сходження поїзда з рейок на Тайвані зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Кількість постраждалих в результаті сходу з рейок поїзда на Тайвані зросла з 126 до 171 людини, кількість загиблих збільшилась до 22. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центральне агентство новин острова.
За даними агентства, поїзд прямував з Тайбея в Тайдун. З рейок зійшли п'ять з восьми вагонів.
На момент аварії в складі перебували 310 осіб, 80 з них в даний час знаходяться у важкому стані, повідомляє "Анадолу".
Повідомляється, що ще 30-40 пасажирів можуть бути заблоковані в поїзді.
Причини аварії поки не з'ясовані.
До місця аварії направлені пожежні розрахунки і карети швидкої допомоги. Глава адміністрації Тайваню Цай Інвень розпорядилася направити до місця 120 військових.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що в тайванському повіті Ілан пасажирський поїзд зійшов з рейок. В результаті 17 людей загинули, принаймні 126 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.