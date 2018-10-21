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Кількість жертв сходження поїзда з рейок на Тайвані зросла

Кількість жертв сходження поїзда з рейок на Тайвані зросла

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Кількість постраждалих в результаті сходу з рейок поїзда на Тайвані зросла з 126 до 171 людини, кількість загиблих збільшилась до 22. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центральне агентство новин острова.

За даними агентства, поїзд прямував з Тайбея в Тайдун. З рейок зійшли п'ять з восьми вагонів.

На момент аварії в складі перебували 310 осіб, 80 з них в даний час знаходяться у важкому стані, повідомляє "Анадолу".

Повідомляється, що ще 30-40 пасажирів можуть бути заблоковані в поїзді.

Причини аварії поки не з'ясовані.

До місця аварії направлені пожежні розрахунки і карети швидкої допомоги. Глава адміністрації Тайваню Цай Інвень розпорядилася направити до місця 120 військових.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що в тайванському повіті Ілан пасажирський поїзд зійшов з рейок. В результаті 17 людей загинули, принаймні 126 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.

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