Количество жертв схода поезда с рельсов на Тайване возросло

По данным агентства, поезд следовал из Тайбэя в Тайдун. С рельсов сошли пять из восьми вагонов.



На момент аварии в составе находились 310 человек, 80 из них в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, сообщает "Анадолу".



Сообщается, что еще 30-40 пассажиров могут быть заблокированы в поезде.



Причины аварии пока не выяснены.



К месту аварии направлены пожарные расчеты и кареты скорой помощи. Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь распорядилась направить к месту 120 военных.

Напомним, ранее УНН сообщал, что в тайваньском уезде Илан пассажирский поезд сошел с рельсов. В результате 17 человек погибли, по крайней мере 126 человек получили травмы различной степени тяжести.