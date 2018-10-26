В Иордании автобус со школьниками смыло потоком во время ливня: 17 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Иордании школьный автобус был смыт потоком во время ливня. В результате погибли по меньшей мере 17 человек, большинство из них — дети, сообщает УНН со ссылкой на BBC.
Всего в автобусе, по предварительном данным, находились 37 школьников и семеро взрослых. Некоторые из выживших находятся в тяжелом состоянии. Они ехали на экскурсию в районе Мертвого моря.
Из-за происшествия король Абдалла отменил свою поездку в Бахрейн. К поисково-спасательной операции присоединились израильские военные.
В апреле 2018 года во время наводнения у Мертвого мора погибли девять израильских подростков, участвовавших в программе предармейской подготовки.
Как сообщал УНН, по меньшей мере 19 человек погибли и 35 получили травмы в результате столкновения двух автобусов в провинции Пенджаб, Пакистан.