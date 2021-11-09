У Євросоюзі вийшла доповідь про відродження антисемітизму через теорії змови про "зв'язок" євреїв та пандемії

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“Під час пандемії був відроджений існуючий антисемітський дискурс, а нові міфи і конспірологічні теорії, що звинувачують євреїв у поширенні захворювання, вийшли на перший план”, — наголошується в дослідженні.

Зокрема, у Німеччині правозахисні групи відзначили зв’язок між нетерпимістю до євреїв і ковідом. Федеральне об’єднання центрів вивчення та збору інформації про антисемітизм (RIAS) підрахувало, що в перші місяці пандемії 44% випадків прояву антисемітизму були пов’язані з COVID-19.

Всього у 2020 році владою у ФРН був зафіксований 2351 інцидент, пов’язаний з проявом антисемітизму, у Нідерландах — 517, у Франції — 339. При цьому в огляді підкреслюється, що в деяких країнах про випадки антисемітизму мало повідомляється і брак даних може приховувати їхнє зростання. Зокрема, у Португалії та Угорщині взагалі не підраховують такі інциденти.

Директор FRA Майкл О’флаерті закликав європейські країни активізувати зусилля з реєстрації випадків нетерпимості до євреїв, як це було рекомендовано стратегією ЄС по боротьбі з антисемітизмом. “Завдяки цьому ми зможемо краще протистояти ненависті і забобонам щодо євреїв”, — додав він.

Раніше

На початку минулого місяця Європейська комісія представила стратегію для Європейського Союзу по боротьбі з антисемітизмом, яку планують реалізувати до 2030 року. Документ спрямований на запобігання всіх форм антисемітизму, в тому числі в Інтернеті, захист і підтримку способу життя євреїв в ЄС і сприяння дослідженням Голокосту.

Також 7 жовтня Президент України Володимир Зеленський підписав Закон “Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні” № 1770-IX, прийнятий Верховною Радою у вересні.

Так, антисемітизм в законі визначено, як певне сприйняття євреїв, яке виражається як ненависть до євреїв.

Відповідно до закону, особа має право на відшкодування матеріальної шкоди та моральної шкоди, заподіяної їй внаслідок антисемітизму, її проявів, у порядку, визначеному законодавством України.

Документ має на меті створення законодавчого механізму для протидії антисемітизму в Україні та запобігання його проявам для захисту прав людини, запобігання випадкам ксенофобії, расизму та дискримінації.

Як зазначали в Офісі Глави держави, імплементація закону “сприятиме подальшому зміцненню культури толерантності в українському суспільстві”.