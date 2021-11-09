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В Евросоюзе вышел доклад о возрождении антисемитизма из-за теорий заговора о "связи" евреев и пандемии

Киев • УНН

 • 22564 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Пандемия COVID-19 и теории заговора о связи евреев с коронавирусом, распространяемые в интернете, привели к “возрождению” антисемитизма по всей Европе. Об этом говорится в обзоре Агентства Евросоюза по основным правам (FRA), пишет УНН.

В Евросоюзе вышел доклад о возрождении антисемитизма из-за теорий заговора о "связи" евреев и пандемии

Детали

“Во время пандемии был возрожден существующий антисемитский дискурс, а новые мифы и конспирологические теории, обвиняющие евреев в распространении заболевания, вышли на первый план”, — отмечается в исследовании.

В частности, в Германии правозащитные группы отметили связь между нетерпимостью к евреям и ковидом. Федеральное объединение центров изучения и сбора информации об антисемитизме (RIAS) подсчитало, что в первые месяцы пандемии 44% случаев проявления антисемитизма были связаны с COVID-19.

Всего в 2020 году властями в ФРГ был зафиксирован 2351 инцидент, связанный с проявлением антисемитизма, в Нидерландах — 517, во Франции — 339. При этом в обзоре подчеркивается, что в некоторых странах о случаях антисемитизма мало сообщается и нехватка данных может скрывать их рост. В частности, в Португалии и Венгрии вообще не подсчитывают такие инциденты.

Директор FRA Майкл ОʼФлаэрти призвал европейские страны активизировать усилия по регистрации случаев нетерпимости к евреям, как это было рекомендовано стратегией ЕС по борьбе с антисемитизмом. “Благодаря этому мы сможем лучше противостоять ненависти и предрассудкам в отношении евреев”, — добавил он.

Ранее

В начале прошлого месяца Европейская комиссия представила стратегию для Европейского союза по борьбе с антисемитизмом, которую планируют реализовать до 2030 года. Документ направлен на предотвращение всех форм антисемитизма, в том числе в интернете, защиту и поддержку образа жизни евреев в ЕС и содействие исследованиям Холокоста.

Также 7 октябр Президент Украины. Владимир Зеленский подписал Закон “О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине” № 1770-IX, принятый Верховной Радой в сентябре.

Так, антисемитизм в законе определено, как определенное восприятие евреев, выражается как ненависть к евреям.

Согласно закону, лицо имеет право на возмещение материального ущерба и морального вреда, причиненных ей в результате антисемитизма, его проявлений, в порядке, определенном законодательством Украины.

Документ имеет целью создание законодательного механизма для противодействия антисемитизма в Украине и предотвращению его проявлениям для защиты прав человека, предотвращения случаев ксенофобии, расизма и дискриминации.

Как отмечали в Офисе Главы государства, имплементация закона “будет способствовать дальнейшему укреплению культуры толерантности в украинском обществе”.

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