У "Європейській солідарності" заявили, що не подавали кандидатуру на посаду віцеспікера Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Партія "Європейська солідарність" не подавала свою кандидатуру на посаду віцеспікера Верховної Ради України, тому що претендує на керівні посади у комітетах парламенту. Про це повідомила віцепрем’єр-міністр України, новообраний народний депутат від партії "Європейська солідарність" Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає кореспондент УНН.
"Ми не подавали своєї кандидатури на посаду віцеспікера, тому що ми претендуємо на керівництво різних комітетів. Ми вважаємо, що, як мінімум, 11 людей з партії "Європейська солідарність" можуть обіймати за пропорційним розподілом посади або голів, або перших заступників або секретарів комітетів", - сказала Климпуш-Цинцадзе.
Нагадаємо, раніше у партії "Голос" заявили, що не претендуватимуть на посаду віцеспікера парламенту.