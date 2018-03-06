У Європарламенті заявили про необхідність скорочення газової залежності від РФ

Три євродепутати, які представляють фракцію Європейської народної партії, назвали останні дії “Газпрому” ще одним “доказом інструменталізації поставок газу Російською Федерацією як політичного інструменту тиску, що може мати вплив на енергетичну безпеку Європейського Союзу”.

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Вони висловили стурбованість у зв’язку з цією газовою суперечкою, при цьому привітали готовність Єврокомісії до посередницької ролі в ній. Європарламентарі закликали всі сторони якомога швидше розпочати тристоронні консультації в форматі ЄС-Україна-РФ та “добросовісно брати участь у цих дискусіях з метою подолання напруженої ситуації”.

“Останні події роблять більш важливим для ЄС посилити свою енергетичну безпеку, негайно зменшивши його залежність від поставок нафти та газу від авторитарних режимів, а також зупинивши її повністю у середньостроковій перспективі”, — йдеться в заяві.

Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги українського “Нафтогазу” за позовом до російського “Газпрому”. “Нафтогаз” домігся компенсації від “Газпрому” на сумі 4,63 млрд дол. “за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту” у минулі періоди. а твердженням української сторони, з урахуванням попереднього рішення Стокгольмського арбітражу за контрактом на поставку газу в Україну російська сторона у підсумку має сплатити 2,56 млрд доларів на користь “Нафтогазу”. За заборгованість будуть нараховувати відсотки — 526 тис. дол. на день, починаючи з 1 березня.

Заступник голови правління газовидобувної і газорозподільної російської компанії Олександр Медведєв заявив, що “Газпром” після рішення Стокгольмського арбітражу не на свою користь ініціює розірвання контрактів на постачання і транзит газу з НАК “Нафтогаз України”.

Протягом п’яти днів вже набігла сума пені у розмірі 2,5 млн дол. для ПАТ “Газпром” перед НАК “Нафтогаз України” через невиплату за рішенням арбітражу українській компанії 2,56 млрд дол. Про це сьогодні сказав на брифінгу комерційний директор НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко.