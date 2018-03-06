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В Европарламенте заявили о необходимости сокращения газовой зависимости от РФ

В Европарламенте заявили о необходимости сокращения газовой зависимости от РФ

Киев  •  УНН

 • 8825 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Решение “Газпрома” не поставлять Украине газ, а также его намерение разорвать контракты с “Нафтогазом” должны подтолкнуть ЕС к сокращению зависимости от российского голубого топлива и нефти. Такое мнение высказали председатель комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Макаллистер, сопредседатель парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС Дариуш Росати и постоянный докладчик по Украине Михаэль Галер в совместном заявлении, опубликованном на сайте News European Parliament 6 марта, информирует УНН.

Три евродепутата, которые представляют фракцию Европейской народной партии, назвали последние действия “Газпрома” еще одним “доказательством инструментализации поставок газа Российской Федерацией как политического инструмента давления, который может иметь влияние на энергетическую безопасность Европейского Союза”.

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Они выразили обеспокоенность в связи с этим газовым спором, при этом приветствовали готовность Еврокомиссии к посреднической роли в ней. Европарламентарии призвали все стороны как можно скорее начать трехсторонние консультации в формате ЕС-Украина-РФ и “добросовестно участвовать в этих дискуссиях с целью преодоления напряженной ситуации”.

“Последние события делают более важным для ЕС усилить свою энергетическую безопасность, немедленно уменьшив его зависимость от поставок нефти и газа от авторитарных режимов, а также остановив ее полностью в среднесрочной перспективе”, — говорится в заявлении.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования украинского “Нафтогаза” по иску к российскому “Газпрому”. “Нафтогаз” добился компенсации от “Газпрома” на сумму 4,63 млрд долл. “за недопоставку согласованных объемов газа для транзита” в прошлые периоды. По утверждению украинской стороны, с учетом предыдущего решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа в Украину российская сторона в итоге должна заплатить 2,56 млрд долларов в пользу “Нафтогаза”. За задолженность будут начислять проценты — 526 тыс. долл. в день, начиная с 1 марта.

Заместитель председателя правления газодобывающей и газораспределительной российской компании Александр Медведев заявил, что “Газпром” после решения Стокгольмского арбитража не в свою пользу инициирует расторжение контрактов на поставку и транзит газа с НАК “Нафтогаз Украины”.

В течение пяти дней уже набежала сумма пени в размере 2,5 млн долл. для ОАО “Газпром” перед НАК “Нафтогаз Украины” через невыплату по решению арбитража украинской компании 2,56 млрд долл. Об этом сказал на брифинге коммерческий директор НАК “Нафтогаз Украины” Юрий Витренко.

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