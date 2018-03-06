В Европарламенте заявили о необходимости сокращения газовой зависимости от РФ

КИЕВ. 7 марта. УНН. Решение “Газпрома” не поставлять Украине газ, а также его намерение разорвать контракты с “Нафтогазом” должны подтолкнуть ЕС к сокращению зависимости от российского голубого топлива и нефти. Такое мнение высказали председатель комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Макаллистер, сопредседатель парламентского комитета ассоциации Украина-ЕС Дариуш Росати и постоянный докладчик по Украине Михаэль Галер в совместном заявлении, опубликованном на сайте News European Parliament 6 марта, информирует УНН.