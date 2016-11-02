У Європарламенті запевнили, що порядок денний не остаточний, туди внесуть поправки - А.Парубій
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. В Європарламенті запевнили, що оприлюднений порядок денний роботи не є остаточний - туди будуть внесені поправки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Верховної Ради України Андрій Парубій, передає УНН.
А.Парубій повідомив, що провів зустріч з делегацією підкомітету безпеки та оборони Комітету закордонних справ Європейського парламенту напередодні їхньої поїздки на Донбас.
"Вважаю символічним і важливим, що депутати Європарламенту зможуть на власні очі побачити наслідки агресії Путіна проти України. Я переконаний, що цей візит буде важливий для глибшого розуміння війни, яку веде Україна, для розуміння того, що українські воїни бережуть спокій не тільки за України, а й всього вільного світу, всієї Європи", - написав він.
Спікер ВР також повідомив, що звернуся до європарламентарів із проханням, щоб до річниці Революції Гідності у стінах Європарламенту нарешті було проголосоване питання про безвізовий режим з Україною.
"Один з членів делегації запевнив мене, що оприлюднений порядок денний роботи Європарламенту не є остаточний - туди будуть внесені поправки. Я переконаний і вірю, що люди, які були поруч з нами на Майдані докладуть максимум зусиль, щоби до річниці Революції Гідності ухвалити рішення, щодо завершення лібералізації візового режиму між Україною та Євросоюзом", - додав А.Парубій.