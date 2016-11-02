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В Европарламенте заверили, что повестка дня не окончательная, туда внесут поправки - А.Парубий

В Европарламенте заверили, что повестка дня не окончательная, туда внесут поправки - А.Парубий

Киев • УНН

 • 8362 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Европарламенте заверили, что обнародованная повестка дня работы не является окончательной - туда будут внесены поправки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, передает УНН.

А.Парубий сообщил, что провел встречу с делегацией подкомитета безопасности и обороны Комитета иностранных дел Европейского парламента накануне их поездки на Донбасс.

"Считаю символичным и важным, что депутаты Европарламента смогут воочию увидеть последствия агрессии Путина против Украины. Я убежден, что этот визит будет важен для более глубокого понимания войны, которую ведет Украина, для понимания того, что украинские воины берегут покой не только в Украине , но и всего свободного мира, всей Европы ", - написал он.

Спикер ВР также сообщил, что обратился до европарламентариев с просьбой, чтобы к годовщине Революции Достоинства в стенах Европарламента наконец был проголосован вопрос о безвизовом режиме с Украиной.

"Один из членов делегации заверил меня, что обнародованная повестка дня работы Европарламента не является окончательной - туда будут внесены поправки. Я убежден и верю, что люди, которые были рядом с нами на Майдане приложат максимум усилий, чтобы к годовщине Революции Достоинства принять решение, по завершению либерализации визового режима между Украиной и Евросоюзом ", - добавил А.Парубий.

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