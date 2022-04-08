У Європарламенті створили Twitter-акаунт українською мовою

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Вчора ввечері був опублікований перший допис українською.

Цитата

"Разом ми досягнемо успіху: ласкаво просимо до нової сторінки Європарламенту в Twitter українською мовою! Тут ви дізнаєтеся останні новини про те, як ЄС підтримує Україну в її боротьбі - Голова Європарламенту Роберта Мецола", - йдеться у дописі.

Зауваживо, що останній місяць дописи високопосадовців ЄС, якщо вони стосуються України, нерідко дублюються українською.

Нагадаємо

Голова Європарламенту Роберта Мецола відвідала Київ та зустрілася з Президентом України Володимиром Зеленським.

Разом ми досягнемо успіху: ласкаво просимо до нової сторінки Європарламенту в Twitter українською мовою! Тут ви дізнаєтеся останні новини про те, як ЄС підтримує Україну в її боротьбі - Голова Європарламенту Роберта Мецола pic.twitter.com/caQY5uFUZc