У Європарламенті створили Twitter-акаунт українською мовою
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Європарламенті повідомили, що створили Twitter-акаунт українською мовою. Про це інформує УНН.
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Вчора ввечері був опублікований перший допис українською.
Цитата
"Разом ми досягнемо успіху: ласкаво просимо до нової сторінки Європарламенту в Twitter українською мовою! Тут ви дізнаєтеся останні новини про те, як ЄС підтримує Україну в її боротьбі - Голова Європарламенту Роберта Мецола", - йдеться у дописі.
Зауваживо, що останній місяць дописи високопосадовців ЄС, якщо вони стосуються України, нерідко дублюються українською.
Нагадаємо
Голова Європарламенту Роберта Мецола відвідала Київ та зустрілася з Президентом України Володимиром Зеленським.
Разом ми досягнемо успіху: ласкаво просимо до нової сторінки Європарламенту в Twitter українською мовою! Тут ви дізнаєтеся останні новини про те, як ЄС підтримує Україну в її боротьбі - Голова Європарламенту Роберта Мецола pic.twitter.com/caQY5uFUZc— @Europarl_UA (@Europarl_UA) April 8, 2022