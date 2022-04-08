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В Европарламенте создали Twitter-аккаунт на украинском языке

Киев • УНН

 • 114063 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Европарламенте сообщили, что создали Twitter-аккаунт на украинском языке. Об этом информирует УНН.

В Европарламенте создали Twitter-аккаунт на украинском языке

Детали

Вчера вечером был опубликован первый пост на украинском языке.

Цитата

"Вместе мы достигнем успеха: добро пожаловать на новую страницу Европарламента в Twitter на украинском языке! Здесь вы узнаете последние новости о том, как ЕС поддерживает Украину в ее борьбе - Председатель Европарламента Роберта Мецола", - говорится в заметке.

Примечательно, что последний месяц сообщения высокопоставленных лиц ЕС, если они касаются Украины, нередко дублируются на украинском.

Напомним

Председатель Европарламента Роберта Мецола посетила Киев и встретилась с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Разом ми досягнемо успіху: ласкаво просимо до нової сторінки Європарламенту в Twitter українською мовою! Тут ви дізнаєтеся останні новини про те, як ЄС підтримує Україну в її боротьбі - Голова Європарламенту Роберта Мецола pic.twitter.com/caQY5uFUZc

— @Europarl_UA (@Europarl_UA) April 8, 2022

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