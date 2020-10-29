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У Європарламенті обговорять рішення КС Польщі про заборону абортів

У Європарламенті обговорять рішення КС Польщі про заборону абортів

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Комітет з громадських свобод Європейського парламенту обговорить рішення Конституційного суду Польщі про заборону абортів. Про це УНН повідомляє з посиланням на RMF24.

“У комітеті з громадянських свобод Європейського парламенту пройдуть дебати щодо ситуації в Польщі в зв’язку з постановою Конституційного трибуналу про аборти, повідомив очільник комітету Хуан Фернандо Лопес Агілар. Депутат Європарламенту також є автором вкрай критичного звіту про стан демократії і верховенства закону в Польщі, який був ухвалений минулого місяця усією Європою переважною більшістю голосів”, — йдеться в повідомленні.

За словами Агілара, хоча питання про аборти є національною компетенцією, польське законодавство також має відповідати Хартії основних прав і цінностей, закріпленим в договорах ЄС. Крім того, як він зазначив, деякі області судової співпраці ЄС у межах сімейної політики мають “транскордонні аспекти” і є прерогативою Європейського Союзу.

На його думку, підстави для ухвалення Європарламентом чергової резолюції щодо Польщі, безумовно, є.

Агілар також зазначив, що учасники протесту проти рішення Конституційного суду “є громадянами ЄС, які протестують проти зловживання ПіС владою”. Він сказав, що повністю розуміє цей величезний протест. Він також висловив незгоду з “невиправданими силовими діями польської поліції”.

Нагадаємо, Президент Польщі Анджей Дуда виступив за те, щоб за допомогою експертів знайти рішення ситуації, що виникла в республіці після ухвалення Конституційним судом вердикту щодо заборони абортів.

22 жовтня Конституційний суд Польщі ухвалив рішення про те, що дозволений польським законодавством аборт через патології плоду суперечить головному закону країни. 

Після такого рішення уже кілька днів у різних містах Польщі тривають масові акції протесту. Неодноразово в різних містах доходило до сутичок учасників акцій з поліцією, був застосований сльозогінний газ.

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