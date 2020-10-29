В Европарламенте обсудят решение КС Польши о запрете абортов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Комитет по гражданским свободам Европейского парламента обсудит решение Конституционного суда Польши о запрете абортов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на RMF24.
"В комитете по гражданским свободам Европейского парламента пройдут дебаты по ситуации в Польше в связи с постановлением Конституционного трибунала об абортах, сообщил глава комитета Хуан Фернандо Лопес Агилар. Депутат Европарламента также является автором крайне критического отчета о состоянии демократии и верховенства закона в Польше, который был принят в прошлом месяце по всей Европе подавляющим большинством голосов", - говорится в сообщении.
По словам Агилара, хотя вопрос об абортах является национальной компетенцией, польское законодательство также должно соответствовать Хартии основных прав и ценностей, закрепленным в договорах ЕС. Кроме того, как он отметил, некоторые области судебного сотрудничества ЕС в рамках семейной политики имеют "трансграничные аспекты" и являются прерогативой Европейского Союза.
По его мнению, основания для принятия Европарламентом очередной резолюции по Польше, безусловно, есть.
Агилар также отметил, что участники протеста против решения Конституционного суда "являются гражданами ЕС, протестующими против злоупотребления ПиС властью". Он сказал, что полностью понимает этот огромный протест. Он также выразил несогласие с "неоправданными силовыми действиями польской полиции".
Напомним, Президент Польши Дуда выступил за то, чтобы с помощью экспертов найти решение возникшей ситуации в республике после принятия Конституционным судом вердикта о запрете абортов.
22 октября Конституционный суд Польши принял решение о том, что разрешенный польским законодательством аборт из-за патологии плода противоречит главному закону страны.
После такого решения уже несколько дней в разных городах Польши продолжаются массовые акции протеста. Неоднократно в разных городах доходило до столкновений участников акций с полицией, был применен слезоточивый газ.