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У ЄС виступили за будівництво транспортних коридорів до Середньої Азії в обхід РФ

У ЄС виступили за будівництво транспортних коридорів до Середньої Азії в обхід РФ

Київ • УНН

 • 359585 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Очільник зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель виступив із заявою, що Євросоюз хоче  розширення співпраці з державами Середньої Азії, у тому числі за будівництво транспортних коридорів в обхід Росії, пише УНН.

Деталі

Євросоюзу потрібно поглиблювати співпрацю із Середньою Азією, вважає голова європейської дипломатії Жозеп Боррель. На його думку, потрібно задіяти потенціал регіону в енергетичних постачаннях, імпорті критично важливої ​​сировини та нових транспортних коридорах в обхід Росії.

Цитата

«Як ЄС ми очевидно зацікавлені в тому, щоб скористатися цими змінами. Ми повинні поглиблювати зв'язки з регіоном, задіяти його величезний потенціал, який представлений в енергетичних постачаннях, постачанні критично важливої ​​сировини та нових транспортних коридорах, які не залежать від Росії», — написав Боррель у блозі за підсумками поїздки до Центральної Азії. Він зазначив, що йдеться про Транскаспійський коридор, розвиток якого обговорювався під час його візиту до Казахстану.

Нагадаємо

Раніше Жозеп Боррель заявляв, що мир в Україні неможливий, поки Росія не виведе свої війська, хоч Москва і не демонструє ознак готовності до цього.

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