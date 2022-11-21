У ЄС виступили за будівництво транспортних коридорів до Середньої Азії в обхід РФ

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Євросоюзу потрібно поглиблювати співпрацю із Середньою Азією, вважає голова європейської дипломатії Жозеп Боррель. На його думку, потрібно задіяти потенціал регіону в енергетичних постачаннях, імпорті критично важливої ​​сировини та нових транспортних коридорах в обхід Росії.

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«Як ЄС ми очевидно зацікавлені в тому, щоб скористатися цими змінами. Ми повинні поглиблювати зв'язки з регіоном, задіяти його величезний потенціал, який представлений в енергетичних постачаннях, постачанні критично важливої ​​сировини та нових транспортних коридорах, які не залежать від Росії», — написав Боррель у блозі за підсумками поїздки до Центральної Азії. Він зазначив, що йдеться про Транскаспійський коридор, розвиток якого обговорювався під час його візиту до Казахстану.

Нагадаємо

Раніше Жозеп Боррель заявляв, що мир в Україні неможливий, поки Росія не виведе свої війська, хоч Москва і не демонструє ознак готовності до цього.