У ЄС виступили за будівництво транспортних коридорів до Середньої Азії в обхід РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Очільник зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель виступив із заявою, що Євросоюз хоче розширення співпраці з державами Середньої Азії, у тому числі за будівництво транспортних коридорів в обхід Росії, пише УНН.
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Євросоюзу потрібно поглиблювати співпрацю із Середньою Азією, вважає голова європейської дипломатії Жозеп Боррель. На його думку, потрібно задіяти потенціал регіону в енергетичних постачаннях, імпорті критично важливої сировини та нових транспортних коридорах в обхід Росії.
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«Як ЄС ми очевидно зацікавлені в тому, щоб скористатися цими змінами. Ми повинні поглиблювати зв'язки з регіоном, задіяти його величезний потенціал, який представлений в енергетичних постачаннях, постачанні критично важливої сировини та нових транспортних коридорах, які не залежать від Росії», — написав Боррель у блозі за підсумками поїздки до Центральної Азії. Він зазначив, що йдеться про Транскаспійський коридор, розвиток якого обговорювався під час його візиту до Казахстану.
Нагадаємо
Раніше Жозеп Боррель заявляв, що мир в Україні неможливий, поки Росія не виведе свої війська, хоч Москва і не демонструє ознак готовності до цього.