В ЕС выступили за строительство транспортных коридоров в Среднюю Азию в обход РФ

Детали

Евросоюзу следует углублять сотрудничество со Средней Азией, считает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его мнению, нужно задействовать потенциал региона в энергетических поставках, импорте критически важного сырья и новых транспортных коридорах в обход России.

Цитата

«Как ЕС мы очевидно заинтересованы в том, чтобы воспользоваться этими изменениями. Мы должны углублять связи с регионом, задействовать его огромный потенциал, представленный в энергетических поставках, поставках критически важного сырья и новых транспортных коридорах, не зависящих от России», — написал Боррель в блоге по итогам поездки в Центральную Азию.

Он отметил, что речь идет о транскаспийском коридоре, развитие которого обсуждалось во время его визита в Казахстан.

Напомним

Ранее Жозеп Боррель заявлял, что мир в Украине невозможен, пока Россия не выведет свои войска, хотя Москва не демонстрирует признаки готовности к этому.