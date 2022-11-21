В ЕС выступили за строительство транспортных коридоров в Среднюю Азию в обход РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель выступил с заявлением, что Евросоюз хочет расширения сотрудничества с государствами Средней Азии, в том числе за строительство транспортных коридоров в обход России, пишет УНН.
Детали
Евросоюзу следует углублять сотрудничество со Средней Азией, считает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его мнению, нужно задействовать потенциал региона в энергетических поставках, импорте критически важного сырья и новых транспортных коридорах в обход России.
Цитата
«Как ЕС мы очевидно заинтересованы в том, чтобы воспользоваться этими изменениями. Мы должны углублять связи с регионом, задействовать его огромный потенциал, представленный в энергетических поставках, поставках критически важного сырья и новых транспортных коридорах, не зависящих от России», — написал Боррель в блоге по итогам поездки в Центральную Азию.
Он отметил, что речь идет о транскаспийском коридоре, развитие которого обсуждалось во время его визита в Казахстан.
Напомним
Ранее Жозеп Боррель заявлял, что мир в Украине невозможен, пока Россия не выведет свои войска, хотя Москва не демонстрирует признаки готовности к этому.