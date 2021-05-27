У ЄС відзначили прогрес в українській судовій реформі, яка є однією з умов отримання Києвом макрофіну

Цитата

“Незважаючи на виклики, ми бачимо чималі досягнення у сфері судової реформи. Ми також бачимо збільшення прозорості в області цієї реформи. Але, як нам відомо, минулий рік показав, що прогрес не є незворотнім”, — сказав Дюфло.

Деталі

Дипломат нагадав, що Україна взяла на себе чималі зобов’язання, коли підписала угоду про асоціацію з ЄС, і в рамках цих зобов’язань необхідно реалізувати антикорупційну та судову реформи — в тому числі для того щоб мати право розраховувати на макрофінансову підтримку ЄС.

Що було раніше

Президент Європейської ради Шарль Мішель під час візиту в Україну у березні нагадав про важливість проведення судової реформи, яка є однією з умов отримання наступного траншу макрофінансової допомоги.



Доповнення

Проведення судової реформи в Україні є однією з умов отримання другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського союзу.



Європейський Союз у грудні 2020 року виплатив Україні перший транш “надзвичайної” макрофінансової допомоги у 600 млн євро.



Для отримання відповідної допомоги, як заявили тоді в ЄС, Україні треба конструктивно взаємодіяти з Міжнародним валютним фондом і виконати вимоги, які стосуються посилення верховенства права.