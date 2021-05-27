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У ЄС відзначили прогрес в українській судовій реформі, яка є однією з умов отримання Києвом макрофіну

Київ • УНН

 • 14342 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. У судовій реформі в Україні спостерігається очевидний прогрес, однак на сьогодні він не є незворотнім. Про це заявив заступник голови Постійного представництва Євросоюзу в Україні Ремі Дюфло під час дискусії “Антикорупційна реформа: оцінка прогресу та актуальні виклики”, передає кореспондент УНН.

У ЄС відзначили прогрес в українській судовій реформі, яка є однією з умов отримання Києвом макрофіну

Цитата

“Незважаючи на виклики, ми бачимо чималі досягнення у сфері судової реформи. Ми також бачимо збільшення прозорості в області цієї реформи. Але, як нам відомо, минулий рік показав, що прогрес не є незворотнім”, — сказав Дюфло.

Деталі

Дипломат нагадав, що Україна взяла на себе чималі зобов’язання, коли підписала угоду про асоціацію з ЄС, і в рамках цих зобов’язань необхідно реалізувати антикорупційну та судову реформи — в тому числі для того щоб мати право розраховувати на макрофінансову підтримку ЄС.

Що було раніше

Президент Європейської ради Шарль Мішель під час візиту в Україну у березні нагадав про важливість проведення судової реформи, яка є однією з умов отримання наступного траншу макрофінансової допомоги.

Доповнення

Проведення судової реформи в Україні є однією з умов отримання другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського союзу.

Європейський Союз у грудні 2020 року виплатив Україні перший транш “надзвичайної” макрофінансової допомоги у 600 млн євро.

Для отримання відповідної допомоги, як заявили тоді в ЄС, Україні треба конструктивно взаємодіяти з Міжнародним валютним фондом і виконати вимоги, які стосуються посилення верховенства права.

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