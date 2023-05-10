У ЄС відповіли, чому важливо включити пвк "вагнера" до списку терористичних угрупувань
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Внесення російської приватної військової компанії "вагнера" до списку терористичних угрупувань означатиме "велику репутаційну втрату" для пвк на додаток до існуючих санкцій. Про це розповів представник Єврокомісії Петер Стано під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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"Внесення до списку терористичних угрупувань ЄС означає дуже-дуже велику репутаційну проблему на додаток до існуючих санкцій. Тоді з цією організацією буде неможливо законно мати справу, тому що вона буде визнана в ЄС терористичною організацією", - пояснив представник.
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За словами Стано, пвк "вагнера" - це формування, яке "не поважає жодних правил", і фактично не діє у будь-якому правовому полі.
"Це одна з причин, чому ми вже застосували санкції до групи "вагнера" за кількома режимами санкцій Європейського Союзу. Це не лише глобальні санкційні режими щодо прав людини, а й режими щодо України/росії, Сирії, Лівії... Група "вагнера" має дестабілізуючий вплив скрізь, де вона присутня – у частинах Близького Сходу, в Африці та на європейському континенті", - сказав він.
Представник додав, що дії угрупування становлять загрозу для країн, їх жителів, а також для Європейського Союзу. Він наголосив, що "вагнер" ставить під загрозу міжнародний мир та стабільність.
"Статистика в країнах, де вони працюють, справді жахлива. Вони залучені до грубих порушень прав людини, включаючи позасудові вбивства. Вони займаються знищенням природної та культурної спадщини країн, де присутні. І вони також дуже активно займаються інформаційними маніпуляціями", - вказав Стано, додавши, що такі дії стали причиною запровадження широких санкцій ЄС проти угрупування.
Щодо визначення групи "вагнера" терористичною організацією та внесення її до відповідного списку, представник пояснив, що потрібно відповідне рішення національного органу держави-члена Євросоюзу. Після того, як його приймуть на національному рівні, продовжив він, країни-члени зможуть обговорити і прийняти остаточне рішення.
Нагадаємо
Парламент у вівторок, 9 травня, ухвалив резолюцію, яка закликає Європейський Союз визнати російських найманців "вагнера" терористичною групою.