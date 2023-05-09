Парламент Франції закликав ЄС включити пвк вагнера до списку терористичних угруповань
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Французький парламент у вівторок ухвалив резолюцію, яка закликає Європейський Союз визнати російських найманців "вагнера" терористичною групою, передає УНН посилаючись на AFP.
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Резолюцію, яка має необов'язковий і символічний характер, було прийнято за одностайної підтримки всього політичного спектра.
Її автор, член парламенту від керівної партії Бенджамін Хаддад, висловив сподівання, що вона спонукає 27 членів ЄС включити "вагнера" до офіційного списку терористичних організацій.
"Хоч би де вони працювали, члени вагнера сіють нестабільність і насильство", — заявив він парламенту. "Вони вбивають та катують. Вони вбивають і грабують. Вони залякують та маніпулюють майже повністю безкарно".
Він вказав, що вони не є простими найманцями, які рухаються "апетитом до грошей", але вони "слідують широкій стратегії, від Малі до України, підтримуючи агресивну політику режиму путіна щодо наших демократій".
Париж також звинуватив групу у проведенні антифранцузьких пропагандистських операцій у Західній Африці, особливо у Малі.
Доповнення
Включення до списку терористичних груп означає, що члени ЄС можуть заморозити активи групи вагнера та її членів, тоді як європейським компаніям та громадянам буде заборонено мати справу з цією організацією.
вагнер та її лідер-бізнесмен євген пригожин вже неодноразово піддавалися санкціям Європейського Союзу, у лютому за порушення прав людини в Африці та у квітні за участь у вторгненні росії до України.
Активи пригожина в Європейському союзі були заморожені у 2020 році, і він був внесений до чорного списку віз у зв'язку з відправкою бійців вагнера до Лівії.
Список терористів ЄС, який затверджується лідерами країн-членів блоку на їх регулярних зустрічах, наразі включає 13 осіб та 21 групу чи організацію, включаючи "Аль-Каїду" та угруповання "Ісламська держава".
Парламенти Литви та Естонії також затаврували "вагнера" як терористичну організацію.