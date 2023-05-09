Парламент Франции призвал ЕС включить пвк вагнера в список террористических группировок

Детали

Резолюция, имеющая необязательный и символический характер, была принята при единодушной поддержке всего политического спектра.

Ее автор, член парламента от правящей партии Бенджамин Хаддад, выразил надежду, что она побудит 27 членов ЕС включить "вагнера" в официальный список террористических организаций.

"Где бы они ни работали, члены вагнера сеют нестабильность и насилие", — заявил он парламенту. "Они убивают и пытают. Они убивают и грабят. Они запугивают и манипулируют почти полностью безнаказанно".

Он указал, что они не являются простыми наемниками, которые движимы "аппетитом к деньгам", но они "следуют широкой стратегии, от Мали до Украины, поддерживая агрессивную политику режима путина в отношении наших демократий".

Париж также обвинил группу в проведении антифранцузских пропагандистских операций в Западной Африке, особенно в Мали.

Дополнение

Включение в список террористических групп означает, что члены ЕС могут заморозить активы группы вагнера и ее членов, тогда как европейским компаниям и гражданам будет запрещено иметь дело с этой организацией.

вагнер и ее лидер-бизнесмен евгений пригожин уже неоднократно подвергались санкциям Европейского Союза, в феврале за нарушение прав человека в Африке и в апреле за участие во вторжении россии в Украину.

Активы пригожина в Европейском союзе были заморожены в 2020 году, и он был внесен в черный список виз в связи с отправкой бойцов вагнера в Ливию.

Список террористов ЕС, который утверждается лидерами стран-членов блока на их регулярных встречах, в настоящее время включает 13 человек и 21 группу или организацию, включая "Аль-Каиду" и группировку "Исламское государство".

Парламенты Литвы и Эстонии также заклеймили "вагнера" как террористическую организацию.