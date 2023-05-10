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В ЕС ответили, почему важно включить пвк "вагнера" в список террористических группировок

В ЕС ответили, почему важно включить пвк "вагнера" в список террористических группировок

Киев • УНН

 • 792950 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Внесение российской частной военной компании "вагнера" в список террористических группировок будет означать "большую репутационную потерю" для ЧВК в дополнение к существующим санкциям. Об этом рассказал представитель Еврокомиссии Петер Стано во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Внесение в список террористических группировок ЕС означает очень-очень большую репутационную проблему в дополнение к существующим санкциям. Тогда с этой организацией будет невозможно законно иметь дело, потому что она будет признана в ЕС террористической организацией", - пояснил представитель.

Детали

По словам Стано, ЧВК "вагнера" - это формирование, которое "не уважает никаких правил", и фактически не действует в каком-либо правовом поле.

"Это одна из причин, почему мы уже применили санкции к группе "вагнера" по нескольким режимам санкций Европейского Союза. Это не только глобальные санкционные режимы по правам человека, но и режимы по Украине/россии, Сирии, Ливии... Группа "вагнера" имеет дестабилизирующее влияние везде, где она присутствует – в частях Ближнего Востока, в Африке и на европейском континенте", - сказал он.

Представитель добавил, что действия группировки представляют угрозу для стран, их жителей, а также для Европейского Союза. Он подчеркнул, что "вагнер" ставит под угрозу международный мир и стабильность.

"Статистика в странах, где они работают, действительно ужасная. Они вовлечены в грубые нарушения прав человека, включая внесудебные убийства. Они занимаются уничтожением природного и культурного наследия стран, где присутствуют. И они также очень активно занимаются информационными манипуляциями", - указал Стано, добавив, что такие действия стали причиной введения широких санкций ЕС против группировки.

Относительно определения группы "вагнера" террористической организацией и внесения ее в соответствующий список, представитель объяснил, что требуется соответствующее решение национального органа государства-члена Евросоюза. После того, как оно будет принято на национальном уровне, продолжил он, страны-члены смогут обсудить и принять окончательное решение.

Напомним

Парламент во вторник, 9 мая, принял резолюцию, призывающую Европейский Союз признать российских наемников "вагнера" террористической группой.

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