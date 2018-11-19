У ЄС ухвалили посилення Шенгенської інформаційної системи
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Рада міністрів Європейського Союзу в понеділок прийняла три проекти правил щодо використання Шенгенської інформаційної системи (SIS), передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Ради ЄС.
Зазначається, що положення, прийняті сьогодні Радою щодо використання Шенгенської інформаційної системи, стосується поліцейської та судової співпраці у кримінальних справах, сфери прикордонних перевірок а також щодо повернення громадян третіх країн, що незаконно перебувають на території Шенгенської зони.
Як зазначили в ЄС, нововведення сприятимуть посиленню боротьби з тероризмом та серйозними злочинами, забезпеченню високого рівня безпеки у всьому регіоні та допомозі в управлінні з питань міграції.
Зазначається, що тепер Рада та Європейський парламент мають підписати прийняті правила. Підписані тексти будуть опубліковані в офіційному бюлетені ЄС та наберуть чинності через 20 днів. Нові правила SIS будуть повною мірою функціонувати пізніше, коли всі юридичні та технічні передумови будуть виконані, зазначили в прес-службі.
Як повідомляв УНН, Польща відновить контроль на внутрішніх кордонах Шенгенської зони з 22 листопада до 6 грудня.