В ЕС приняли усиление Шенгенской информационной системы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Совет министров Европейского Союза в понедельник принял три проекта правил использования Шенгенской информационной системы (SIS), передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Совета ЕС.
Отмечается, что положения, принятые сегодня Советом по использованию Шенгенской информационной системы, касается полицейского и судебного сотрудничества в уголовных делах, сферах пограничных проверок а также возврата граждан третьих стран, незаконно находящихся на территории Шенгенской зоны.
Как отметили в ЕС, нововведения будут способствовать усилению борьбы с терроризмом и серьезными преступлениями, обеспечению высокого уровня безопасности во всем регионе и помощи в управлении по вопросам миграции.
Отмечается, что теперь Совет и Европейский парламент должны подписать принятые правила. Подписанные тексты будут опубликованы в официальном бюллетене ЕС и вступят в силу через 20 дней. Новые правила SIS будут в полной мере функционировать позже, когда все юридические и технические предпосылки будут выполнены, отметили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, Польша восстановит контроль на внутренних границах Шенгенской зоны с 22 ноября по 6 декабря.