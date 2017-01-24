У ЄС рішення про "безвіз" Україні і Грузії очікують за два-три місяці - А.Ар'єв
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Єврокомісар з питань розширення та політики добросусідства Йоганнес Хан під час виступу в ПАРЄ заявив, що очікує на рішення щодо дозволу українцям і грузинам подорожувати до країн ЄС без віз за два-три місяці. Про це повідомив голова постійної делегації України у ПАРЄ Володимир Ар’єв у Facebook, передає УНН.
"Єврокомісар Хан заявив в ПАРЄ що рішення по безвізовому режиму з Україною і Грузією він очікує за 2-3 місяці і що йде робота з Європарламентом", - зазначив В.Ар'єв.
З його слів, комісар ЄС підтвердив виконання вимог ЄС Україною та Грузією.
"З приводу ратифікації Угоди про асоціацію висловив сподівання, що все буде добре. Ніякої конкретики. Відчувається, за останні півроку всередині ЄС накрутилося набагато більше проблем, ніж ми уявляли", - додав голова делегації.
Нагадаємо, Європарламент підтримав механізм призупинення "безвізу".
Згідно з рішенням Ради ЄС, візова лібералізація з Україною має набути чинності лише синхронно з введенням в дію нового безпекового механізму ЄС. Він передбачає можливість призупинення дії безвізового режиму Євросоюзу з третіми країнами.
При цьому раніше на офіційному сайті Європарламенту як орієнтовна дата затвердження ЄС безвізового режиму для українців з'явилася дата 3 квітня 2017 року. У прес-службі ЄП заявили, що голосування Європарламентом щодо затвердження лібералізації візового режиму з ЄС для українців не було відтерміновано до квітня 2017 року, а дата помилкова. Згодом на сайті Європарламенту зникла дата розгляду "безвізу" Україні.
Екс-президент ЄП Мартін Шульц раніше заявив, що сподівається на досягнення у січні фінальної угоди з Радою ЄС щодо безвізових поїздок для українців.
Комісар ЄС Дімітріс Аврамопулос висловив сподівання, що "безвіз" для України і Грузії запрацює на початку весни.