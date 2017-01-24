В ЕС решения о "безвизе" Украине и Грузии ожидают через два-три месяца - В.Арьев

КИЕВ. 24 января. УНН. Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоганнес Хан во время выступления в ПАСЕ заявил, что ожидает решения о разрешении украинцам и грузинам путешествовать в страны ЕС без виз через два-три месяца. Об этом сообщил глава постоянной делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев в Facebook, передает УНН.