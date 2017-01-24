В ЕС решения о "безвизе" Украине и Грузии ожидают через два-три месяца - В.Арьев
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоганнес Хан во время выступления в ПАСЕ заявил, что ожидает решения о разрешении украинцам и грузинам путешествовать в страны ЕС без виз через два-три месяца. Об этом сообщил глава постоянной делегации Украины в ПАСЕ Владимир Арьев в Facebook, передает УНН.
"Еврокомиссар Й.Хан заявил в ПАСЕ, что решение по безвизовому режиму с Украиной и Грузией он ожидает через 2-3 месяца и идет работа с Европарламентом", - отметил В.Арьев.
По его словам, комиссар ЕС подтвердил выполнение требований ЕС Украиной и Грузией.
"По поводу ратификации Соглашения об ассоциации выразил надежду, что все будет хорошо. Никакой конкретики. Чувствуется, за последние полгода внутри ЕС накопилось гораздо больше проблем, чем мы представляли", - добавил глава делегации.
Напомним, Европарламент поддержал механизм приостановления "безвиза".
Согласно решению Совета ЕС, визовая либерализация с Украиной должна вступить в силу только синхронно с введением в действие нового безопасностного механизма ЕС. Он предусматривает возможность приостановления действия безвизового режима Евросоюза с третьими странами.
При этом ранее на официальном сайте Европарламента как ориентировочная дата утверждения ЕС безвизового режима для украинцев появилась дата 3 апреля 2017 г. В пресс-службе ЕП заявили, что голосование Европарламентом по утверждению либерализации визового режима с ЕС для украинцев не было отсрочено до апреля 2017 года, а дата ошибочная. Впоследствии на сайте Европарламента исчезла дата рассмотрения "безвиза" Украине.
Экс-президент ЕП Мартин Шульц ранее заявил, что надеется на достижение в январе финального соглашения с Советом ЕС по безвизовым поездкам для украинцев.
Комиссар ЕС Димитрис Аврамопулос выразил надежду, что "безвиз" для Украины и Грузии заработает в начале весны.