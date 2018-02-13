У ЄС прокоментували ситуацію щодо Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. У Європейському Союзі продовжують стежити за ситуацією навколо депортації екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі. Про це в коментарі УНН повідомили в прес-службі представництва ЄС в Україні.
“Ми продовжуємо стежити за подіями навколо пана Саакашвілі. Ми очікуємо, що верховенство права, а також права Міхеіла Саакашвілі будуть дотримані”, — зазначили в ЄС.
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Нагадаємо, 12 лютого М.Саакашвілі був затриманий в одному з ресторанів Києва і в рамках реадмісії доправлений до Польщі.
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченко влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.
У ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Кримінального кодексу України.