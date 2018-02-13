В ЕС прокомментировали ситуацию вокруг Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Европейском Союзе продолжают следить за ситуацией вокруг депортации экс-президента Грузии Саакашвили. Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-службе представительства ЕС в Украине.
"Мы продолжаем следить за событиями вокруг господина Саакашвили. Мы ожидаем, что верховенство права, а также права М.Саакашвили будут соблюдены", - отметили в ЕС.
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Напомним, 12 февраля М.Саакашвили был задержан в одном из ресторанов Киева и в рамках реадмиссии доставлен в Польшу.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.15 ч.2 ст.28 ч.2 ст.256 Уголовного кодекса Украины.