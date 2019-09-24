У ЄС прокоментували рішення суду щодо Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Європейський суд загальної юрисдикції вилучив із санкційного списку 2018 року Олександра та Віктора Януковичів, проте у списку рішенням від 2019 року вони залишаються. Про це в коментарі УНН повідомили в пресслужбі Представництва ЄС в Україні.
“Європейський суд загальної юрисдикції вилучив зі списку 2018 року Олександра та Віктора Януковичів. Не встановлено, що Рада, до прийняття оскаржуваних актів перевіряла, чи виконують українські судові органи права заявника на захист та його право на ефективний судовий захист”, — зазначили у представництві.
Зі слів співрозмовників, Рада ЄС, однак, оцінила це в наступному рішенні 2019 року.
“Олександр та Віктор Януковичі залишаються у списку рішенням від 2019 року”, — повідомили в пресслужбі.
Нагадаємо, раніше Європейський суд скасував частину санкцій ЄС щодо Януковича.