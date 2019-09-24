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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 68354 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112825 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104640 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 111498 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120183 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148565 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 148879 просмотра

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В ЕС прокомментировали решение суда относительно Януковича

В ЕС прокомментировали решение суда относительно Януковича

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. Европейский суд общей юрисдикции изъял из санкционного списка 2018 года Александра и Виктора Януковичей, однако в списке решением от 2019 года они остаются. Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-службе Представительства ЕС в Украине.

"Европейский суд общей юрисдикции исключил из списка 2018 года Александра и Виктора Януковичей. Не установлено, что Совет, до принятия обжалуемых актов проверял, выполняют ли украинские судебные органы права заявителя на защиту и его право на эффективную судебную защиту", - отметили в представительстве.

По словам собеседников, Совет ЕС, однако, оценил это в следующем решении 2019 года.

"Александр и Виктор Януковичи остаются в списке решением от 2019 года", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее Европейский суд отменил часть санкций ЕС в отношении Януковича.

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