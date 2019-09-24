В ЕС прокомментировали решение суда относительно Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. Европейский суд общей юрисдикции изъял из санкционного списка 2018 года Александра и Виктора Януковичей, однако в списке решением от 2019 года они остаются. Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-службе Представительства ЕС в Украине.
"Европейский суд общей юрисдикции исключил из списка 2018 года Александра и Виктора Януковичей. Не установлено, что Совет, до принятия обжалуемых актов проверял, выполняют ли украинские судебные органы права заявителя на защиту и его право на эффективную судебную защиту", - отметили в представительстве.
По словам собеседников, Совет ЕС, однако, оценил это в следующем решении 2019 года.
"Александр и Виктор Януковичи остаются в списке решением от 2019 года", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, ранее Европейский суд отменил часть санкций ЕС в отношении Януковича.