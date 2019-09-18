У ЄС повідомили розпорядок дня переговорів з Україною і РФ щодо газу

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Перед тристоронніми переговорами з газових питань 19 вересня віце-президент Європейської комісії з питань Енергосоюзу Марош Шефчович зустрінеться окремо з російською та українською делегацією. Про це УНН повідомили у пресслужбі ЄК.

Так, у Європейській комісії підтвердили, що зустріч відбудеться завтра, 19 вересня, і почнеться з двосторонньої зустрічі Мароша Шефчовича з українською делегацією, запланованою на 11:00 за брюссельським часом (12:00 за Києвом).

Далі, о 12:30 за брюссельським часом відбудеться двостороння зустріч з російською делегацією. О 14:30 по Брюсселю - пленарне засідання трьох сторін.

Наостанок, о 17:00 за місцевим часом відбудеться пресконференція віце-президента Мароша Шефчовича.

Нагадаємо, раніше в Єврокомісії підтвердили дату зустрічі з Росією і Україною щодо газу. А в "Газпромі" заявили, що саме поставки газу, а не транзит, - головне питання переговорів з Україною.

У тристоронніх газових переговорах візьмуть участь і представники НАК "Нафтогаз України". Так, очікується участь від групи голови правління Нафтогазу Андрія Коболєва, виконавчого директора групи Юрія Вітренка, керівника Оператора ГТС України Сергія Макогона і віце-президента Укртрансгазу Павла Станчака.

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