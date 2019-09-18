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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 68347 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 112825 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 104640 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 111498 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120183 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148565 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 148879 просмотра

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В ЕС сообщили распорядок дня переговоров с Украиной и РФ по газу

В ЕС сообщили распорядок дня переговоров с Украиной и РФ по газу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. Перед трехсторонними переговорами по газовым вопросам 19 сентября вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергосоюза Марош Шефчович встретится отдельно с российской и украинской делегацией. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ЕК.

Так, в Европейской комиссии подтвердили, что встреча состоится завтра, 19 сентября, и начнется с двусторонней встречи Шефчовича с украинской делегацией, запланированной на 11:00 по брюссельским времени (12:00 по Киеву).

Далее, в 12:30 по брюссельским время состоится двусторонняя встреча с российской делегацией. В 14:30 по Брюсселю - пленарное заседание трех сторон.

Напоследок, в 17:00 по местному времени состоится прессконференция вице-президента Шефчовича.

Напомним, ранее в Еврокомиссии подтвердили дату встречи с Россией и Украиной по газу. А в "Газпроме" заявили, что именно поставки газа, а не транзит, - главный вопрос переговоров с Украиной.

В трехсторонних газовых переговорах примут участие и представители НАК "Нафтогаз Украины". Так, ожидается участие от группы главы правления Нафтогаза Андрея Коболева, исполнительного директора группы Юрия Витренко, руководителя Оператора ГТС Украины Сергея Макогона и вице-президента Укртрансгаза Павла Станчака.

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