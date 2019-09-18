В ЕС сообщили распорядок дня переговоров с Украиной и РФ по газу
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Перед трехсторонними переговорами по газовым вопросам 19 сентября вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергосоюза Марош Шефчович встретится отдельно с российской и украинской делегацией. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ЕК.
Так, в Европейской комиссии подтвердили, что встреча состоится завтра, 19 сентября, и начнется с двусторонней встречи Шефчовича с украинской делегацией, запланированной на 11:00 по брюссельским времени (12:00 по Киеву).
Далее, в 12:30 по брюссельским время состоится двусторонняя встреча с российской делегацией. В 14:30 по Брюсселю - пленарное заседание трех сторон.
Напоследок, в 17:00 по местному времени состоится прессконференция вице-президента Шефчовича.
Напомним, ранее в Еврокомиссии подтвердили дату встречи с Россией и Украиной по газу. А в "Газпроме" заявили, что именно поставки газа, а не транзит, - главный вопрос переговоров с Украиной.
В трехсторонних газовых переговорах примут участие и представители НАК "Нафтогаз Украины". Так, ожидается участие от группы главы правления Нафтогаза Андрея Коболева, исполнительного директора группы Юрия Витренко, руководителя Оператора ГТС Украины Сергея Макогона и вице-президента Укртрансгаза Павла Станчака.