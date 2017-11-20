У ЄС посилять перевірки на кордоні

Такий план, відомий також як система в'їзду-виїзду, був створений для того, щоб відстежувати людей, які перевищують термін перебування на території країни, встановлений візою, та покращити боротьбу з тероризмом. Нова система запрацює в 2020 році, зазначає видання.

Нагадаємо, держави Шенгенської зони схвалили ініціативу Єврокомісії про продовження терміну прикордонного контролю на внутрішніх кордонах ЄС до трьох років.

Як повідомляв УНН, Німеччина ще на півроку продовжила контроль на своїх внутрішніх кордонах.