У ЄС посилять перевірки на кордоні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Європейськи Союз у понеділок затвердив нові правила, згідно з якими прикордонники реєструватимуть в'їзд, виїзд та відмови у в'їзді громадян країн, які не є членами ЄС, що перетинають зовнішні кордони шенгенської зони, передає УНН з посиланням на EU Observer.
Такий план, відомий також як система в'їзду-виїзду, був створений для того, щоб відстежувати людей, які перевищують термін перебування на території країни, встановлений візою, та покращити боротьбу з тероризмом. Нова система запрацює в 2020 році, зазначає видання.
Нагадаємо, держави Шенгенської зони схвалили ініціативу Єврокомісії про продовження терміну прикордонного контролю на внутрішніх кордонах ЄС до трьох років.
Як повідомляв УНН, Німеччина ще на півроку продовжила контроль на своїх внутрішніх кордонах.