В ЕС усилят проверки на границе

Такой план, известный также как система въезда-выезда, был создан для того, чтобы отслеживать людей, которые превышают срок пребывания на территории страны, установленный визой, и улучшить борьбу с терроризмом. Новая система заработает в 2020 году, отмечает издание.

Напомним, государства Шенгенской зоны одобрили инициативу Еврокомиссии о продлении срока пограничного контроля на внутренних границах ЕС до трех лет.

Как сообщал УНН, Германия еще на полгода продлила контроль на своих внутренних границах.