В ЕС усилят проверки на границе
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Европейский Союз в понедельник утвердил новые правила, согласно которым пограничники будут регистрировать въезд, выезд и отказ во въезде гражданам стран, не являющихся членами ЕС, пересекающих внешние границы шенгенской зоны, передает УНН со ссылкой на EU Observer.
Такой план, известный также как система въезда-выезда, был создан для того, чтобы отслеживать людей, которые превышают срок пребывания на территории страны, установленный визой, и улучшить борьбу с терроризмом. Новая система заработает в 2020 году, отмечает издание.
Напомним, государства Шенгенской зоны одобрили инициативу Еврокомиссии о продлении срока пограничного контроля на внутренних границах ЕС до трех лет.
Как сообщал УНН, Германия еще на полгода продлила контроль на своих внутренних границах.