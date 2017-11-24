У ЄС показали, як готуються до саміту Східного партнерства
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. П'ятий саміт Східного партнерства відбудеться в Брюсселі у будівлі в Європейської ради у п'ятницю, 24 листопада. Як у Брюсселі готувалися до зустрічі високого рівня, показали в службі аудіовізульного обслуговування Євроради, передає УНН.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Саміт Східного партнерства не виправдає очікувань Києва щодо перспективи членства в ЄС
Так, у ЄС показали підготовку та оформлення будівель Юстуса Ліпсіуса і Європейської ради.
Як зазначається, глави держав або урядів з країн-членів ЄС та шести східних країн-партнерів з нетерпінням очікують майбутнього співробітництва.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерт розповів, чого очікувати від Брюссельського саміту Східного партнерства
Вони також підведуть підсумки того, що було досягнуто з часу останнього саміту в Ризі в 2015 році, зосередивши особливу увагу на відчутних перевагах для громадян шести країн Східного партнерства.