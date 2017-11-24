У ЄС показали, як готуються до саміту Східного партнерства

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Так, у ЄС показали підготовку та оформлення будівель Юстуса Ліпсіуса і Європейської ради.

Як зазначається, глави держав або урядів з країн-членів ЄС та шести східних країн-партнерів з нетерпінням очікують майбутнього співробітництва.

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Вони також підведуть підсумки того, що було досягнуто з часу останнього саміту в Ризі в 2015 році, зосередивши особливу увагу на відчутних перевагах для громадян шести країн Східного партнерства.