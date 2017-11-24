В ЕС показали, как готовятся к саммиту Восточного партнерства
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Пятый саммит Восточного партнерства состоится в Брюсселе в здании в Европейского совета в пятницу, 24 ноября. Как в Брюсселе готовились к встрече высокого уровня, показали в службе аудиовизульного обслуживания Евросовета, передает УНН.
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В часности, в ЕС показали подготовку и оформление зданий Юстуса Липсиуса и Европейского совета.
Как отмечается, главы государств или правительств из стран-членов ЕС и шести восточных стран-партнеров с нетерпением ожидают будущего сотрудничества.
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Они также подведут итоги того, что было достигнуто со времени последнего саммита в Риге в 2015 году, сосредоточив особое внимание на ощутимых преимуществах для граждан шести стран Восточного партнерства.