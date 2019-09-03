У "ЄС" оцінили голосування за зняття недоторканності без рекомендацій Венеціанки

КИЇВ. 3 вересня. УНН. За зняття депутатської недоторканності голосувати без врахування рекомендацій Венеційської комісії не варто, а підтримувати відповідні зміни до Конституції потрібно лише, якщо буде записано, що переслідувати депутата за політичну діяльність заборонено. Про це написав народний депутат від "Європейської солідарності" Микола Княжицький у Facebook, передає УНН.