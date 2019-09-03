У "ЄС" оцінили голосування за зняття недоторканності без рекомендацій Венеціанки
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. За зняття депутатської недоторканності голосувати без врахування рекомендацій Венеційської комісії не варто, а підтримувати відповідні зміни до Конституції потрібно лише, якщо буде записано, що переслідувати депутата за політичну діяльність заборонено. Про це написав народний депутат від "Європейської солідарності" Микола Княжицький у Facebook, передає УНН.
"Чи потрібно голосувати сьогодні за зняття недоторканості без врахування рекомендацій Венеційської комісії? Оскільки більшість популістів вважає, що "так, бо люди цього хочуть" - я пишу ні. Пишу це чесно, знаючи, що більшість голосуватиме", - вказав Княжицький.
З його слів, якби у змінах до Конституції було написано, що переслідування за політичну діяльність заборонене, то він би голосував. "Бо за кримінальні злочини повинні відповідати всі. Але у пропонованому варіанті сказано, що депутат не несе відповідальності тільки за виступ з трибуни. А це означає, що за виступ на мітингу, на телеканалі у час, коли, наприклад, президент здаватиме майбутнє України і її незалежність, кожного, хто проти, можна буде ув'язнити, прийнявши попередньо аналог законів 16 січня. А те, що такі спроби будуть, у мене немає сумніву", - додав нардеп.
"Вважаю, що голосувати потрібно лише, якщо буде записано, що переслідувати депутата за політичну діяльність заборонено. Мені складно переконувати колег, для яких тимчасовий імідж важливий і які, з моєї точки зору, недооцінюють небезпек, які несе ця влада Україні", - підсумував він.
Нагадаємо, 3 вересня Верховна Рада планує розглянути зняття недоторканності з нардепів.
Як повідомляв УНН, парламентський комітет з питань правової політики напередодні рекомендував Верховній Раді ухвалити в цілому проект закону про внесення змін до Конституції щодо зняття недоторканності з народних депутатів.