У ЄС оприлюднили нову декларацію щодо захоплення українських моряків в Азовському морі

“ЄС висловлює неабияку стурбованість з приводу небезпечного зростання напруженості в Азовському морі та Керченській протоці в останні дні, що призвело до захоплення українських суден та їх екіпажів з боку Росії та відкриття вогню по них, через що було поранено декількох українських військовослужбовців. Ми стурбовані тим, що Росія використовує силу, яка на тлі зростаючої мілітаризації в цьому районі є неприйнятною”, — наголосили в ЄС.

Європейський Союз сподівається, що Росія забезпечить безперешкодний прохід через Керченську протоку в Азовське море та з нього, відповідно до міжнародного права.

“Ми закликаємо всіх до граничної стриманості для негайної деескалації ситуації. У цьому контексті ми також наполегливо закликаємо Росію випустити взяті в полон судна, їх екіпаж та обладнання беззастережно і без затримок”, — йдеться в заяві.

У ЄС знову наголосили, що незаконне приєднання Росією Кримського півострова 2014 року залишається прямим викликом міжнародній безпеці, що “суттєво впливає на міжнародний правопорядок”, та засудили це порушення міжнародного права.

Європейський Союз заявив також про свою цілковиту підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

“Європейський Союз не визнає та не визнаватиме незаконну анексію Кримського півострова з боку Росії. Європейський Союз буде продовжувати уважно стежити за ситуацією та налаштований діяти належним чином, у тісній координації зі своїми міжнародними партнерами”, — сказано в заяві.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв’язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила воєнний стан, але лише на 30 днів та в окремих областях.