У ЄС назвали 10 міфів про Східне партнерство



Міф №1. Участь у Східному партнерстві веде до членства в ЄС



Насправді, ініціатива Східного партнерства - це не процес вступу в ЄС. Вона створює унікальну структуру, в рамках якої країни-члени ЄС, Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Республіка Молдова та Україна співпрацюють за такими напрямками: 1) економічний розвиток і можливості ринку; 2) зміцнення інститутів і поліпшення якості управління; 3) надійне енергопостачання, енергоефективність, навколишнє середовище та зміна клімату; і 4) мобільність і спілкування між людьми. Кожна країна сама обирає, наскільки тісними повинні стати її відносини з Європейським Союзом і з якою метою вона хоче досягти в рамках цього співробітництва;



Міф №2. Східне партнерство, придумане ЄС, це провокація, спрямована проти Росії



Насправді, ініціатива Східного партнерства не направлена ​​проти якоїсь країни. ЄС не вимагає від своїх партнерів робити вибір: або ЄС, або співпраця з іншими країнами. Ми виступаємо за добросусідські відносини. Східне партнерство не є перешкодою для різних спрямувань і амбіцій будь-якої країни, що приєдналася до нього;



Міф №3. Східне партнерство призводить до дестабілізації або зміни режиму



Насправді, мета програми перетворень Східного партнерства - позитивні зміни в житті громадян ЄС і країн Східного партнерства. Один з ключових способів досягнення цього - це впровадження і заохочення демократичних принципів і управління. ЄС не нав'язує жодних конкретних дій або програми своїм країнам-партнерам. Головна мета співпраці полягає в створенні спільного простору демократії, процвітання і стабільності відповідно до стремлінь кожної окремої держави;



Міф №4. Програма Східного партнерства нав'язується партнерам не з їхньої волі



Насправді, Східне партнерство - це спільна ініціатива ЄС та шести країн-партнерів. ЄС не нав'язує партнерам ні програми реформ, ні ціннісні установки. Навпаки: країни-партнери самі вирішують, що хочуть підтягнути свій рівень до стандартів ЄС. Це робиться, наприклад, шляхом вибудовування прозорих і підзвітних структур управління та приведення галузевих стандартів у відповідність з нормами ЄС, що відкриває доступ до широких можливостей взаємної торгівлі;



Міф №5. Гроші ЄС "зникли" через корупцію



Насправді, кошти ЄС - завжди предмет найбільш суворого контролю і звітності. Один з головних пріоритетів ЄС у країнах-партнерах - боротьба з корупцією. Реформа судової системи, конституційні та виборчі реформи, загальне поліпшення бізнес-клімату та реформи державного управління, - в підтримці всіх цих реформ, спрямованих на створення справедливої ​​системи, з "заборонами і противагами", зацікавлені громадяни як ЄС, так і країн-партнерів;



Міф №6. Східне партнерство відкрило двері для масової міграції в ЄС



Насправді, ЄС має угоди з Грузією, Республікою Молдова та Україною, які дозволяють громадянам цих країн, які мають біометричні паспорти, подорожувати в Шенгенську зону без візи не більше 90 днів протягом 180-денного періоду. Вони можуть приїжджати як туристи, відвідати родичів або друзів або в ділових цілях, але не для того, щоб влаштуватися на роботу. Також були укладені угоди про реадмісію, які встановлюють процедури повернення нелегальних мігрантів на батьківщину, в тому числі осіб, які займаються злочинною діяльністю. Відповідні бази даних про людей, які перетинають зовнішні кордони ЄС, систематично перевіряються. Це робиться для того, щоб перевірити, чи не є вони загрозою громадському порядку, внутрішній безпеці чи громадському здоров'ю. До цих баз належать Шенгенська інформаційна система та база даних Інтерполу про викрадені та втрачені проїзні документи. Також існує проект Frontex, Європейської служби прикордонної і берегової охорони, покликаний посилити охорону кордонів шести країн-партнерів;



Міф №7. Вільна торгівля створює невигідні умови на ринку ЄС для продукції, виробленої в країнах-партнерах, і наповнює його дешевою робочою силою



Насправді, торговельні відносини між ЄС і країнами-партнерами взаємовигідні. З одного боку, країна Східного партнерства - це нові ринки і споживачі для європейських підприємств. З іншого, Угоди про поглиблені і всеосяжних зонах вільної торгівлі з Грузією, Молдовою і Україною надають їх громадянам великий вибір якісних і безпечних продуктів. До того ж, підвищення стандартів захисту прав споживачів робить ці товари більш доступними в ціновому значенні. Експорт ЄС в шість країн-партнерів майже подвоївся, збільшившись з 16,3 млрд євро в 2004 році до 30 млрд євро в 2016 році. Митний контроль на зовнішніх кордонах ЄС означає, що імпортовані товари повинні, як і раніше, відповідати стандартам і вимогам ЄС. Європейський Союз також може вжити заходів, якщо якесь підприємство, розташоване в ЄС, поскаржилося на шкоду, заподіяну несправедливою практикою, такий як демпінг або субсидії;



Міф №8. У рамках Східного партнерства ЄС співпрацює з лідерами, які не поважають демократію і права людини



Насправді, ЄС був заснований на принципах демократії і поваги до прав людини. ЄС - прихильник і захисник цих цінностей як усередині Європейського Cоюзу, так і за його межами. Користь Східного партнерства полягає в тому, що воно пропонує платформу для держав-членів ЄС і шести країн-партнерів, на базі якої вони обмінюються досвідом та корисними напрацюваннями. Поліпшення якості управління, що включає в себе зміцнення інститутів і створення здорової системи управління, є одним із пріоритетних напрямків Східного партнерства. Але і поза рамками Східного партнерства, яке представляє собою різносторонню співпрацю, Європейський Cоюз з готовністю налагоджує сильні двосторонні відносини з кожною з окремих країн. І з кожною з них з року в рік веде персональний діалог, в якому піднімає питання, пов'язані з демократією і правами людини;



Міф №9. Якщо країна бере участь у Східному партнерстві, то вона не може бути членом Євразійського економічного союзу



Насправді, участь в ініціативі Східного партнерства не виключає членства в Євразійському економічному союзі. Вірменія і Білорусь, наприклад, беруть участь в обох проектах. ЄС є прихильником регіональної інтеграції, в якій би частині світу вона не відбувалася. Але його підтримка заснована на вільному виборі країн-учасників і на повазі міжнародного права, в тому числі на повазі кордонів. Що ж стосується співпраці самого Європейського Союзу з Євразійським економічним союзом, то при бажанні країн-членів ЄС взаємодія можлива, але в тісній ув'язці з виконанням Мінських угод;



Міф №10. Громадяни ЄС не отримують ніякої вигоди від Східного партнерства



Насправді, стабільні, безпечні і процвітаючі країни по сусідству з нами дуже важливі для стабільності, безпеки і процвітання ЄС. Це приносить безпосередню користь громадянам країн ЄС. Створити спільний простір, що має ці якості, - і є мета Східного партнерства. Крім того, Східне партнерство відкриває бізнесу з обох сторін доступ до нових ринків і споживачів. Особливо цьому сприяло підписання Угод про асоціацію, які передбачають створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Ці угоди захищають географічну індикацію і інтелектуальну власність громадян, підприємств і регіонів ЄС. Іншими перевагами Східного партнерства і тісних відносин з нашими східними сусідами є зростання туризму і можливостей для обміну, особливо для молоді (наприклад, програма Erasmus+, Молодіжний форум Східного партнерства). ЄС також підтримує незалежні засоби масової інформації в країнах Східного партнерства, оскільки наявність об'єктивних і вільних ЗМІ має вирішальне значення для демократії. Це, в свою чергу, сприяє стабільності в країнах, що є сусідами з ЄС.