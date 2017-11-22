В ЕС назвали 10 мифов о Восточном партнерстве



Миф №1. Участие в Восточном партнерстве ведет к членству в ЕС



На самом деле, инициатива Восточного партнерства - это не процесс вступления в ЕС. Она создает уникальную структуру, в рамках которой страны-члены ЕС, Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Республика Молдова и Украина сотрудничают по следующим направлениям: 1) экономическое развитие и возможности рынка; 2) укрепление институтов и улучшение качества управления; 3) надежное энергоснабжение, энергоэффективность, окружающая среда и изменение климата; и 4) мобильность и общение между людьми. Каждая страна сама выбирает, насколько тесными должны стать ее отношения с Европейским Союзом и каких целей она хочет достичь в рамках этого сотрудничества;



Миф №2. Восточное партнерство, придуманное ЕС, это провокация, направленная против России



На самом деле, инициатива Восточного партнерства не направлена против какой-либо страны. ЕС не требует от своих партнеров делать выбор: либо ЕС, либо сотрудничество с другими странами. Мы выступаем за добрососедские отношения. Восточное партнерство не является препятствием для различных устремлений и амбиций любой страны, присоединившейся к нему;



Миф №3. Восточное партнерство приводит к дестабилизации или смене режима



На самом деле, цель программы преобразований Восточного партнерства - позитивные изменения в жизни граждан ЕС и стран Восточного партнерства. Один из ключевых способов достижения этого – это внедрение и поощрение демократических принципов и правления. ЕС не навязывает никакие конкретные действия или программы своим странам-партнерам. Главная цель сотрудничества заключается в создании общего пространства демократии, процветания и стабильности в соответствии с устремлениями каждого отдельного государства;



Миф №4. Программа Восточного партнерства навязывается партнерам помимо их воли



На самом деле, Восточное партнерство – это совместная инициатива ЕС и шести стран-партнеров. ЕС не навязывает партнерам ни программы реформ, ни ценностные установки. Наоборот: страны-партнеры сами решают, что хотят подтянуть свой уровень до стандартов ЕС. Это делается, например, путем выстраивания прозрачных и подотчетных структур управления и приведения отраслевых стандартов с соответствие с нормами ЕС, что открывает доступ к широким возможностям взаимной торговли;



Миф №5. Деньги ЕС "пропали" из-за коррупции



На самом деле, средства ЕС – всегда предмет самого строго контроля и отчетности. Один из главных приоритетов ЕС в странах-партнерах – борьба с коррупцией. Реформа судебной системы, конституционные и избирательные реформы, общее улучшение бизнес-климата и реформы государственного управления, - в поддержке всех этих реформ, направленных на создание справедливой системы, со "сдержками и противовесами", заинтересованы граждане как ЕС, так и стран-партнеров;



Миф №6. Восточное партнерство открыло двери для массовой миграции в ЕС



На самом деле, ЕС имеет соглашения с Грузией, Республикой Молдова и Украиной, которые позволяют гражданам этих стран, получившим биометрические паспорта, путешествовать в Шенгенскую зону без визы не более 90 дней в течение 180-дневного периода. Они могут приезжать как туристы, навестить родственников или друзей или в деловых целях, но не для того, чтобы устроиться на работу. Также были заключены соглашения о реадмиссии, которые устанавливают процедуры возвращения нелегальных мигрантов на родину, в том числе лиц, занимающихся преступной деятельностью. Соответствующие базы данных о людях, пересекающих внешние границы ЕС, систематически проверяются. Это делается для того, чтобы проверить, не представляют ли они собой угрозу общественному порядку, внутренней безопасности или общественному здоровью. К этим базам относятся Шенгенская информационная система и база данных Интерпола о похищенных и утерянных проездных документах. Также существует проект Frontex, Европейской службы пограничной и береговой охраны, призванный усилить охрану границ шести стран-партнеров;



Миф №7. Свободная торговля создает невыгодные условия на рынке ЕС для продукции, производимой в странах-партнерах, и наполняет его дешевой рабочей силой



На самом деле, торговые отношения между ЕС и странами-партнерами взаимовыгодны. C одной стороны, cтраны Восточного партнерства – это новые рынки и потребители для европейских предприятий. С другой, соглашения об углубленных и всеобъемлющих зонах свободной торговли с Грузией, Молдовой и Украиной предоставляют их гражданам большой выбор качественных и безопасных продуктов. К тому же, повышение стандартов защиты прав потребителей делает эти товары более доступными в ценовом отношении. Экспорт ЕС в шесть стран-партнеров почти удвоился, увеличившись с 16,3 млрд евро в 2004 году до 30 млрд евро в 2016 году. Таможенный контроль на внешних границах ЕС означает, что импортируемые товары должны, как и прежде, соответствовать стандартам и требованиям ЕС. Европейский Союз также может принять меры, если какое-либо предприятие, расположенное в ЕС, пожаловалось на ущерб, причиненный несправедливой практикой, такой как демпинг или субсидии;



Миф №8. В рамках Восточного партнерства ЕС сотрудничает с лидерами, которые не уважают демократию и права человека



На самом деле, ЕС был основан на принципах демократии и уважения прав человека. ЕС – сторонник и защитник этих ценностей как внутри Европейского Cоюза, так и за его пределами. Польза Восточного партнерства заключается в том, что оно предлагает платформу для государств-членов ЕС и шести стран-партнеров, на базе которой они обмениваются опытом и полезными наработками. Улучшение качества управления, что включает в себя укрепление институтов и создание здоровой системы управления, является одним из приоритетных направлений Восточного партнерства. Но и вне рамок Восточного партнерства, которое представляет собой разностороннее сотрудничество, Европейский Cоюз c готовностью налаживает сильные двусторонние отношения с каждой из отдельных стран. И с каждой из них из года в год ведет персональный диалог, в котором поднимает вопросы, связанные с демократией и правами человека;



Миф №9. Если страна участвует в Восточном партнерстве, то она не может быть членом Евразийского экономического союза



На самом деле, участие в инициативе Восточного партнерства не исключает членства в Евразийском экономическом союзе. Армения и Беларусь, например, участвуют в обоих проектах. ЕС является сторонником региональной интеграции, в какой бы части мира она не происходила. Но его поддержка основана на свободном выборе стран-участников и на уважении международного права, в том числе на уважении границ. Что же касается сотрудничества самого Европейского Союза с Евразийским экономическим союзом, то при желании стран-членов ЕС взаимодействие возможно, но в тесной увязке с выполнением Минских соглашений;



Миф №10. Граждане ЕС не получают никакой выгоды от Восточного партнерства



На самом деле, стабильные, безопасные и процветающие страны по соседству с нами очень важны для стабильности, безопасности и процветания ЕC. Это приносит непосредственную пользу гражданам стран ЕС. Создать общее пространство, обладающее этими качествами, – и есть цель Восточного партнерства. Кроме того, Восточное партнерство открывает бизнесу с обеих сторон доступ к новым рынкам и потребителям. Особенно этому способствовало подписание Соглашений об ассоциации, которые предусматривают создание Углубленных и всеобъемлющих зон свободной торговли. Эти соглашения защищают географическую индикацию и интеллектуальную собственность граждан, предприятий и регионов ЕС. Другими преимуществами Восточного партнерства и тесных отношений с нашими восточными соседями являются рост туризма и возможностей для обмена, особенно для молодежи (например, программа Erasmus+, Молодежный форум Восточного партнерства). ЕС также поддерживает независимые средства массовой информации в странах Восточного партнерства, поскольку наличие объективных и свободных СМИ имеет решающее значение для демократии. Это, в свою очередь, способствует стабильности в странах, соседствующих с ЕС.