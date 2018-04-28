У ЄС наголосили на необхідності якнайшвидшого початку роботи ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко провів зустріч з головою Консультативної місії ЄС з реформування сектору цивільної безпеки в Україні Кястутісом Ланчінскасом, під час якої було обговорення якнайскорішого початку роботи Державного бюро розслідувань. Про це у Facebook повідомив прес-секретар ГПУ Андрій Лисенко, передає УНН.
"Учасники зустрічі обговорили створення у Генеральній прокуратурі України підрозділу процесуального керівництва у провадженнях слідчих Державного бюро розслідувань, зокрема наголошено на необхідності якнайшвидшого початку роботи ДБР та готовності забезпечити належний рівень процесуального керівництва у провадженнях відповідної категорії", - повідомив Лисенко.
Нагадаємо, директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив про затягування створення бюро. Зокрема, затягування відчувається у питанні виділення приміщення та ухваленні деяких законопроектів.