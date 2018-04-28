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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У ЄС наголосили на необхідності якнайшвидшого початку роботи ДБР

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко провів зустріч з головою Консультативної місії ЄС з реформування сектору цивільної безпеки в Україні Кястутісом Ланчінскасом, під час якої було обговорення якнайскорішого початку роботи Державного бюро розслідувань. Про це у Facebook повідомив прес-секретар ГПУ Андрій Лисенко, передає УНН

У ЄС наголосили на необхідності якнайшвидшого початку роботи ДБР

"Учасники зустрічі обговорили створення у Генеральній прокуратурі України підрозділу процесуального керівництва у провадженнях слідчих Державного бюро розслідувань, зокрема наголошено на необхідності якнайшвидшого початку роботи ДБР та готовності забезпечити належний рівень процесуального керівництва у провадженнях відповідної категорії", - повідомив Лисенко.

Нагадаємо, директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив про затягування створення бюро. Зокрема, затягування відчувається у питанні виділення приміщення та ухваленні деяких законопроектів.

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