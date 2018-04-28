В ЕС подчеркнули необходимость скорейшего начала работы ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко провел встречу с главой Консультативной миссии ЕС по реформированию сектора гражданской безопасности в Украине Кястутисом Ланчинскасом, во время которой было обсуждение скорейшего начала работы Государственного бюро расследований. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко, передает УНН.
"Участники встречи обсудили создание в Генеральной прокуратуре Украины подразделения процессуального руководства в производствах следственных Государственного бюро расследований, в частности было подчеркнуто необходимость скорейшего начала работы ГБР и готовность обеспечить надлежащий уровень процессуального руководства в производствах соответствующей категории", - сообщил Лысенко.
Напомним, директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил о затягивании создания бюро. В частности, затягивание ощущается в вопросе выделения помещения и принятии некоторых законопроектов.