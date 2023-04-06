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У Єрусалимі на святому місті другу ніч поспіль тривали сутички

У Єрусалимі на святому місті другу ніч поспіль тривали сутички

Київ • УНН

 • 863754 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Сутички поновилося у другу ніч поспіль в Єрусалимі в середу, коли палестинські віруючі забарикадувалися всередині мечеті Аль-Акса в районі Старого міста, а ізраїльська поліція застосувала світлошумові гранати та гумові кулі, пише УНН з посиланням на АР.

Деталі

Заворушення цієї ночі, як вказано, були менш інтенсивними, ніж минулої. Але ситуація залишалася небезпечною, оскільки мусульмани відзначали священний місяць Рамадан, а євреї розпочали тижневе свято Песах. Палестинські бойовики в секторі Газа відновили ракетний обстріл Ізраїлю, викликавши побоювання ширшого розгортання конфлікту.

Палестинський Червоний Півмісяць повідомив, що щонайменше шість осіб отримали поранення внаслідок останніх сутичок. Влада ісламського вакуфу, яка керує комплексом, повідомила, що поліція використовувала світлошумові гранати та гумові кулі, щоб розігнати натовп.

Ізраїльська поліція заявила, що «десятки неповнолітніх-порушників закону» розпалювали хаос, кидаючи каміння та інші предмети в поліцейських і змушуючи поліцію діяти, щоб відновити «безпеку, закон і порядок».

Більше палестинців зібралося в мечеті, відгукнувшись на заклик вакуфу молитися всередині вночі. Біля одного з входів до мечеті можна було помітно поліцейських, які виводили десятки палестинців з комплексу, пише видання. Мешканці та покупці юрмилися навколо, дивлячись на своїх телефонах відео в соціальних мережах, на яких показано нові сутички, які сталися лише за кілька метрів.

Раніше

За день до того, вранці в середу ізраїльська поліція, як повідомляється, "штурмувала" мечеть Аль-Акса, стріляючи світлошумовими гранатами в палестинців, які кидали каміння та петарди під час сплеску заворушень. Палестинські бойовики в секторі Газа відповіли ракетним обстрілом півдня Ізраїлю, що спричинило неодноразові ізраїльські авіаудари.

Конфлікт вщух вранці у середу, але ввечері палестинські бойовики випустили ще дві ракети з Гази, одна впала всередину Гази, а інша біля огорожі, що відокремлює Газу від Ізраїлю, повідомили ізраїльські військові. Інформації про постраждалих немає.

Мечеть розташована на вершині пагорба, який є священним як для євреїв, так і для мусульман, і суперечки щодо неї і раніше виливались у насильство, включаючи криваву 11-денну війну між Ізраїлем та ХАМАСом, ісламським бойовим угрупованням, яке править Газою. Аль-Акса є третім найсвятішим місцем в ісламі та стоїть у місці, відомому євреям як Храмова гора, яка є найсвятішим місцем в іудаїзмі.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що країна працює над «заспокоєнням напруженості» на святому місці.

Люди, яких затримали на території комплексу і згодом звільнили, сказали, що поліція використовувала кийки, стільці, гвинтівки та все, що могла знайти, щоб завдати ударів палестинцям, у тому числі жінкам і дітям, які у відповідь кидали каміння та запускали петарди, які вони принесли на вечірню молитву, відзначає видання.

Медики Палестинського Червоного Півмісяця заявили, що тоді щонайменше 50 людей отримали поранення. Ізраїльська поліція повідомила, що не може відразу підтвердити звіти та відео, на яких видно, як поліцейські б'ють палестинців, але повідомила, що 350 заарештовано. Там додали, що один офіцер отримав поранення в ногу.

Більшість палестинців, заарештованих в Аль-Аксі, були звільнені з-під варти до раннього дня, сказав адвокат Халед Забарка, який представляє інтереси кількох з них. За його словами, загальна кількість заарештованих становить 450 осіб.

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